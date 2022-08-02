称中国可能向台湾海峡射弹 白宫促北京别升高紧张情势

（早报讯）美国白宫敦促中国不要因美国众议院议长佩洛西预计将访台而升高紧张情势，并表明拜登政府正为北京还击进行戒备。

彭博社报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比星期一（8月1日）说：“北京没有理由将符合美国长期政策的一个潜在访问转变为某种危机或冲突，或借机升高台海军事挑衅行为。”

柯比首次详细说明中国可能针对佩洛西访台采取的行动，包括向台湾海峡发射导弹、启动新军事活动、飞越台湾和大陆之间的非正式禁飞区，以及发表关于台湾海峡的“虚假”法律主张。

柯比：佩洛西的“潜在台湾之行早有先例”

柯比强调，美国“没有打破常规”，“没有改变现状”，并称佩洛西的“潜在台湾之行早有先例”。

柯比说：“面对挑衅，我们不会跟着起舞，但我们也不会被吓倒。我们将跟过去几十年一样，继续在西太平洋海空开展活动。”

另外，美国国务卿布林肯1日出席联合国核不扩散会议后说，访台一事由佩洛西自己决定，无论如何，美国希望中国不要升级局势。

布林肯说：“如果（佩洛西）议长决定访台，而中国大陆试图制造某种危机或使局势变得紧张，这完全取决于北京。”

他说：“如果她（佩洛西）访问台湾，我们希望他们（中国大陆）采取负责任的态度，不采取任何导致局势升级的行动。”

由佩洛西率领的美国代表团1日抵达新加坡进行两天访问，之后行程还包括马来西亚、韩国和日本。长期对北京持强硬立场的佩洛西至今未确认是否会访台，但所有迹象显示她会在台湾停留。

路透社1日引述三名知情者的话说，佩洛西将于2日访问台湾。中国大陆国防部已警告“绝不会坐视不管”。