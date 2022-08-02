获法院批准14亿美元破产贷款 Revlon股价猛飙近90％

（早报讯）尽管面对初级债权人反对，面临破产的美国化妆品公司露华浓（Revlon）星期一（8月1日）仍旧获得美国破产法官的许可，可以继续取得14亿美元的贷款，带动露华浓股价在午盘较迟时候猛冲，全日升幅达89.93％，闭市报8.49美元。

初级债权人反对，主要是因为他们认为这个贷款的许多繁重条款，可能会阻碍他们从露华浓的破产程序中收回任何东西的机会。

不过，根据路透社报道，曼哈顿的美国破产法官琼斯（David Jones）下令修改贷款以回应初级债权人的担忧，但还是允许露华浓取得贷款，因为他认为，必须允许露华浓借到他们在破产中继续运营所需要的现金。

露华浓于今年6月申请第11章破产保护。当时露华浓说，公司背负35亿美元的债务负担，但公司手头的现金太少，因此无法及时偿还款项给化妆品供应链中的关键供应商。

据报道，为了支撑运作并为破产法庭案件提供资金，露华浓向一个名为BrandCo Lenders的贷款公司寻求额外融资。BrandCo Lenders几年前也曾为露华浓提供数额达18亿8000万美元的贷款。

美国法庭在露华浓开始申请破产时，曾允许该公司借入3亿7500万美元。加上这次获批的贷款，露华浓将有2亿美元至10亿5000万美元的额外资金。这些资金的其中一部分将用来偿还露华浓现有的BrandCo债务。

法庭也要求露华浓遵守非财务条件，包括在2023年4月之前，以有利于贷方的条款退出破产申请。

在露华浓股价于隔夜交易时间内飙升近90％之际，根据Catalyst Watch，露华浓上星期五的卖空（short）比例攀升至接近90％的极高水平。