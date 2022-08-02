古特雷斯警告 误解和误判将把人类带向核毁灭的深渊

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯警告，核扩散的风险正在增加，防止局势升级的保障正在遭到削弱。冷战结束后被驱散的乌云再次聚集起来。今天，一个误解和一个错误的判断就可能将人类带向核毁灭的深渊。

古特雷斯星期一（8月1日）在《不扩散核武器条约》缔约国第十次审议大会上说，地缘政治紧张局势正在达到新高。竞争正在取代合作与协作。不信任取代了对话，分裂取代了裁军。 各国正在寻求虚假的安全，储存并花费数千亿美元购买末日武器，我们不应该允许这些武器在自己的星球上拥有任何立足之地。

古特雷斯说，世界各地的武库中现在存放着近1万3000件核武器。 现在比以往任何时候都更需要《不扩散核武器条约》。

古特雷斯建议在五个领域采取行动。 首先，迫切需要加强和重申已有77年历史的反对使用核武器的准则； 第二，消除核武器是永远不会使用核武器的唯一保证。必须坚持不懈地朝着这个目标努力； 第三，我们需要解决中东和亚洲一触即发的紧张局势； 第四，促进和平利用核技术，将其作为推进可持续发展目标的催化剂，包括用于医疗和其他用途； 第五，履行《不扩散核武器条约》中所有尚未履行的承诺，并在这个艰难的时刻保持条约的适用性。

古特雷斯说，我们具有共同的义务，让世界变得更美好、更安全。现在是迎接这一基本考验，一劳永逸地驱散核毁灭阴云的时刻。

古特雷斯也宣布，他将到日本参加8月6日在广岛举行的和平纪念仪式。 这个年度活动旨在安慰那些在原子弹爆炸中丧生的人的灵魂，并祈祷实现持久的世界和平。

古特雷斯说，他将借此机会向爆炸受害者致敬，并缅怀所有二战受害者。同时，他将再次呼吁世界各国领导人紧急销毁核武器储备。

《不扩散核武器条约》缔约国第十次审议大会原定于2022年1月4日至28日在纽约联合国总部举行。因奥密克戎变种毒株引发新一波疫情，审议大会被推迟举行。

作为不扩散和裁军领域最广泛遵守的条约，《不扩散核武器条约》于1968年达成、1970年生效，目前有191个成员国，是防止核武器进一步扩散、促进和平利用核能和推进核裁军目标的全球努力的核心。

根据《不扩散核武器条约》，无核武器缔约国承诺不制造或不以其他方式获取核武器或其他核爆炸装置，而核武器缔约国则承诺不以任何方式协助、鼓励或诱使任何无核武器缔约国制造或以其他方式获得核武器或其他核爆炸装置。

条约下的核武器缔约国的定义是在1967年1月1日以前制造和爆炸核武器或其他核爆炸装置的国家，包括美国、英国、法国、俄罗斯、中国五个国家。