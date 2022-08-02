美国无炸药导弹“精准”击毙九一一恐袭协调者

（早报讯）美国官员透露，美国追踪卡伊达极端组织领袖扎瓦希里多年，结果发现他的家人在今年搬回阿富汗首都喀布尔，扎瓦希里后来也搬到同个地点。

美国官员称，扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）显然对塔利班掌权感到很放心，曾多次出现在住家的露天阳台。

美国国防部和情报人员研究了扎瓦希里住家的结构，并于6月拟定了“精准”袭击计划。

拜登7月底同意展开行动后，美军便出动无人机向扎瓦希里的住家发射两枚地狱火导弹，将他击毙。

不过，照片显示现场没有爆炸迹象，美国也说没有其他人伤亡，法新社因此猜测，美军可能使用了无炸药的R9X地狱火导弹（Hellfire）。这种导弹备有六个从机身伸出的剃刀状刀片，可击溃目标而不伤及旁边的人或破坏任何物件。

美国总统拜登星期一（8月1日）在白宫宣布，参与协调美国九一一恐怖袭击的扎瓦希里已在美国周末一场对阿富汗的空袭行动中丧命。

这是自卡伊达创始人奥萨马在2011年被歼灭以来，美国给予卡伊达最沉重的一击。

美国匿名官员透露，美国是在7月31日出动无人机，在喀布尔击毙扎瓦希里，这次行动没有造成其他人伤亡。

扎瓦希里参与协调2001年的九一一恐袭，拜登说，这次行动显示美国仍是不可忽视的力量，也不会让阿富汗再次成为恐怖分子的“避风港”。他说，此次袭击也证实，即使美国没有在阿富汗境内驻军，也可以打击在当地的敌人。