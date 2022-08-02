联合国机构成立消灭儿童爱之病全球联盟

（早报讯）联合国爱之病规划署、联合国儿童基金会、世界卫生组织宣布成立消灭儿童爱之病全球联盟，以确保2030年前实现无感染爱之病毒儿童被拒绝治疗的目标，并防止新的婴儿感染爱之病毒。

新华社报道，上述机构星期一（8月1日）在蒙特利尔举行的第24届世界爱之病大会上宣布这项消息。

除联合国机构外，民间组织、受爱之病影响最严重的一些国家政府及国际合作伙伴也参与这个全球联盟。安哥拉、喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、肯尼亚、莫桑比克、尼日利亚、南非、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦在第一阶段加入了这个联盟。

联合国爱之病规划署执行主任比亚尼马说：“儿童和成人感染者之间治疗覆盖率的巨大差距令人愤慨。通过这个联盟，我们将把愤怒转化为行动。通过汇集新的改进药物、新的政治承诺和社区的坚定行动，我们可以成为消灭儿童爱之病的一代。”

联合国儿童基金会执行主任拉塞尔说：“尽管在减少垂直传播、增加检测和治疗以及扩大信息获取方面取得进展，但世界各地的儿童获得爱之病毒预防、护理和治疗服务的可能性仍远低于成人。联盟的成立是向前迈出的重要一步。”

根据联合国爱之病规划署发布的2022最新报告，全球只有约52%感染爱之病毒的儿童能够获得药物治疗，远低于成人感染者中约76%的人能获得抗逆转录病毒药物治疗的比例。

为期五天的第24届世界爱之病大会7月29日在加拿大蒙特利尔开幕。大会是目前全球规模最大的有关爱之病的会议，由国际爱之病协会组织召开。

本届大会采用线上线下结合的形式举行，主题为“重新参与遵循科学”。9500余名来自世界各地的专家学者、非政府组织代表等现场与会，近2000名代表注册线上会议。