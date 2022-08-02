纳吉向法庭申报身家449万令吉

（早报讯）吉隆坡高庭今年3月向马来西亚前首相纳吉发布资产冻结令后，纳吉透过律师按程序向高庭申报自己拥有约449万令吉（约139万新元）资产。这也是纳吉首次公开身家。

纳吉的代表律师莫哈末法汉星期二（8月2日）向“当今大马”证实，他们于今年7月20日向法庭提交纳吉的资产申报文件。根据文件，纳吉截至今年6月30日所拥有的财产总值449万零774令吉。

文件显示，纳吉数额最大的单笔资产是价值252万8849令吉的土著信托基金（ASB），其次为艾芬银行的124万8938令吉存款。纳吉也在彭亨与雪兰莪总共拥有七处土地与房地产，总值46万零987令吉。

此外，纳吉还拥有八台交通工具，包括五辆马赛地、一辆宾利飞驰、一辆本田EX5电单车和一辆川崎ZG重型电单车。但根据文件，宾利和川崎电单车与四辆马赛地都是赠礼，只有一辆马赛地价值25万令吉，本田EX5电单车价值2000令吉，因此所有六辆车子与两辆电单车的申报数额为25万2000令吉。

吉隆坡高庭2020年7月宣判，纳吉挪用一马公司前子公司SRC国际公司4200万令吉案的所有七项罪名都成立，纳吉随即提出上诉。吉隆坡高庭今年3月24日批准SRC国际公司向纳吉发出资产冻结令，以防纳吉在案件审结前转移或变卖被指遭挪用的4200万令吉。