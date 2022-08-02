欧洲央行：将收回一半刺激经济开支

（早报讯）俄乌冲突至今已持续160天，在高通胀、能源飙涨、战争持续的当下，欧洲央行（ECB）星期二（8月2日）宣布收回一半本应用于支援欧元区经济免受战争冲击的支出。

欧洲央行认为，燃料补贴等经济支援措施的支出，已超过能收回的比例，各国政府若使用现金将更有效率。

为应对节节攀升的能源价格，欧元区19个国家批准了相当于国内生产总值（GDP）0.9%的经济刺激措施。但欧洲央行认为，这么做只会让欧元区今年的GDP增长约0.4%，通胀率的降幅则略低于这一水平。

欧洲央行预计，这项经济刺激措施对欧元区明年经济增长的影响将消退（略低于0.4%的增长），而对通胀的影响则将出现逆转（略高于0.1%）。

此外，由于一半的支出被用在支援短期化石燃料消费，只有极少部分被用在绿色能源转型。

欧洲央行说：“展望未来，（欧洲各国）应努力将与能源相关的补偿措施更多地针对脆弱家庭，经济激励措施应着眼于减少化石燃料的使用和对俄罗斯能源的依赖。”

另一方面，欧盟委员会此前宣布将在8月1日和2日，分两批向乌克兰提供总额10亿欧元（约14亿新元）的经济援助。这笔援助金是在欧盟宏观金融援助项目下支出的（总额高达90亿欧元），采用长期低息贷款的方式提供给乌克兰。

欧盟自俄乌冲突爆发以来，已向乌克兰提供总共22亿欧元的经济援助。