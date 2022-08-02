马国“无烟世代”法案临时刹车

（早报讯）马来西亚备受争议的“2022年烟草产品和吸烟管制法案”星期二（8月2日）准备在国会下议院三读表决时，卫生部长凯利临时喊停。他说，法案将交由一个委员会研究后，待下次国会再表决。

凯利星期二为法案进行二读总结时宣布，暂缓法案的三读表决程序。他随即动议将法案提交给13名朝野议员组成的特别委员会，以一个月时间审议、改善及解决争议，然后在10月底的国会会议表决。这个委员会由凯利带头。

凯利说，委员会将研究法案有关执法与刑罚的条款，并提出改善建议。他说，如果一个月时间不够，委员会可以延长审议时间，但必须在国会下次开会前提呈报告。国会下次会议从10月26日举行至12月15日。

凯利7月27日向国会下议院提“2022年烟草产品和吸烟管制法案”二读。根据法案，任何人不准出售任何烟草产品、香烟、烟草替代产品或香烟装置给所有2007年1月1日后出生者。换言之，这项法案一旦通过，马国所有今年15岁以下者将永远无法合法购买烟草产品。

违例的贩卖者将面对最高2万令吉（约6218新元，下同）罚款、一年监禁或两者兼施。违例贩卖的企业和组织则可被罚款2万至10万令吉，或监禁不超过两年或两者兼施。违例的吸烟者则罚款5000令吉。多名朝野议员认为法案对青少年过于严苛，并担心执法时侵犯青少年的人权。