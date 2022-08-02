周二美市盘前退低 重点谈社交媒体股Pinterest

今天重点：

●美国华尔街股指期货星期二（8月2日）退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌28.30点或0.69％，报4090.30点；纳斯达克100指数期货也下跌104.30点或0.81％，报12836.50点；道琼斯指数期货跌195.90点，报32602.50点。

●能源公司整体的下跌走势，抵消了波音（Boeing）的涨幅，导致美国股市隔夜（星期一）在起落不定的交易中小幅收低。投资者也正在消化股市两年来的最大月度涨幅。

●标准与普尔500指数隔夜微跌11.66点，闭市报4118.63点。重量级的道琼斯指数则跌46.73点，闭市报32798.40点。以科技股为主的纳斯达克100指数也微跌0.06％或7.19点，以12940.78点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是103亿股，比过去20天的108亿9000万股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●英国石油（BP）隔夜发布的第二季盈利大幅增长。公司也因此决定提高股息。英国石油还宣布在未来三个月内回购35亿美元股票的计划。英国石油股价在今晚盘前起0.61美元，截稿时报29.66美元。

●ZoomInfo Technologies隔夜发布的第二季业绩比预期中好，而且还上调了本财年的营业额预测，带动ZoomInfo股价在隔夜盘后交易时段飙升11.3％。今晚盘前该股继续上升4.32美元，截稿时报42.05美元。

●在美市挂牌的中概股大多数在今晚盘前交易中下滑，小鹏（Xpeng）和网易（Netease）跌幅均超过3％。

●今天下文我们来看看隔夜发布业绩的社交媒体企业Pinterest。今晚盘前该股上升3.91美元，截稿时报23.90美元。

●盘前活跃股按序：Annaly Capital Management、Pinterest、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

Pinterest说，公司全球每月活跃用户同比下降5％至4亿3300万户。（路透社）

Pinterest（纽约证券交易所代码：PINS）

社交媒体企业Pinterest隔夜公布了令人失望的业绩报告，而且该公司高管对本财年第三季度业绩表现的预估，也低过华尔街分析师的普遍预测。公司唯一令股东安慰的，只有平台用户人数超越市场共识。

不过，隔夜著名的激进投资者Elliott Management已被公开表示，它是Pinterest目前的最大股东。Elliott Management另外发声明说，它对Pinterest“创造价值”的信心。这个消息带动业绩差强人意的Pinterest股价隔夜上升2.62％，闭市报19.99美元。

根据Pinterest的业绩报告，该公司调整后的每股盈利是0.11美元，比Refinitiv向市场分析师搜集的每股盈利0.18美元预估数字来得低；公司营业额则是6亿6600万美元，也比分析师预测的6亿6700万美元低。

Pinterest说，公司全球每月活跃用户同比下降5％至4亿3300万户。虽然对于依靠“眼球”吸引广告商的社交媒体应用来说，用户人数下降是令人担忧的，但是这个跌幅却比分析师之前预估来得轻微，这也是股东唯一的安慰。原本分析师认为Pinterest的每月活跃用户剩4亿3100万户。

近期整个社交媒体市场的发展趋向疲弱，Pinterest的业绩欠佳也是意料中的事。除了Pinterest之外，其他同行如：面簿母公司Meta Platforms、推特（Twitter）和Snap，都接二连三地发布了顶线和底线双双不达标的业绩。它们都将惨淡的业绩归咎于整体疲软的线上广告市场。

与第二季业绩相比，其实更令投资者不安的是Pinterest对本季度的预估数字。该公司说，它估计第三季营业额将“同比增长中个位数”，比分析师的12.7％普遍预测显著低。

另外，在Pinterest隔夜公布业绩后，Elliott Management也公开正式声明它是Pinterest的最大股东，并且表示对公司首席执行官雷迪（Bill Ready）的表现感到满意。它说：“作为社交媒体、搜索和商业市场领先平台，Pinterest在广告和购物生态系统中占有独特的地位，首席执行官雷迪是监督Pinterest下一阶段增长的正确领导者。”

在Tipranks的17名分析师中，有两名给予Pinterest股“买入”评级，15名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是23.21美元。