加纳新添一起马尔堡病毒儿童死亡病例

（早报讯）西非国家加纳自7月17日首次通报出现马尔堡病毒（Marburg）以来，星期二（8月2日）再添一起儿童死亡病例，死亡人数增至三人。

世界卫生组织官员报告了这起马尔堡病毒儿童死亡病例，但未公开死者的性别和年龄。2021年，临国几内亚也通报出现首起马尔堡确诊病例。

世卫组织指出，果蝠被认为是马尔堡病毒的动物宿主，可将病毒传播给人类并在人际间传播。

加纳卫生部建议公众避开所有蝙蝠栖息的洞穴，将肉制品彻底煮熟后再食用。世卫组织还建议当地人避免接触有感染病例地区的猪只。

自1967年以来，非洲已出现十多次马尔堡病毒，疫情大多集中在非洲南部和东部，如几内亚、安哥拉、刚果、肯尼亚、南非、乌干达。世卫组织说，因毒株和防控举措不同，马尔堡死亡率从24%到88%不等。目前，没有针对马尔堡病毒的特定治疗方法或药物。

据悉，马尔堡病毒与伊波拉病毒同属丝状病毒家族，主要经由密切接触者传播，包括肢体接触和体液传播，会导致高传染性出血。

感染者初期会经历发烧、严重头痛、肌肉疼痛的症状。三天后，患者会出现腹泻、恶心、呕吐、胃痛、出血。世卫组织形容此阶段病人的五官如同“幽灵”，眼睛深陷、面无表情、极度嗜睡。之后，患者不同的身体部位会出血，并在感染病毒八天到九天后，因失血过多和休克死亡。

世卫组织指出，目前全球范围暴发马尔堡病毒疫情的风险低。