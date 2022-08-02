俄国防部：美为乌提供海马斯时 就已直接卷入冲突

（早报讯）俄罗斯国防部星期二（8月2日）发声明说，华盛顿为乌克兰提供海马斯时，就已直接卷入了乌克兰的冲突。

美国为乌克兰提供高机动性多管火箭系统海马斯（HIMARS，简称海马斯）后，乌克兰发起反攻。赫尔松州长布里特8月1日称，乌军已重夺南部赫尔松州40多个定居点。

乌克兰军事情报局副局长斯基比特斯基向《每日电讯报》承认，华盛顿协调了海马斯导弹的袭击。

俄国防部说：“这一切已无可否认地证明，与白宫和五角大楼的说法相反，华盛顿直接卷入了乌克兰的冲突。”

美国总统拜登曾表示，他希望乌克兰击败俄罗斯，并向乌方提供了大量武器，不希望美军直接与俄军对抗。

美国国防部7月22日宣布，将再为乌克兰提供2亿7000万美元（约3亿7475万新元）的军事援助，包括四套高机动性多管火箭系统海马斯，使得总数达到20套。

俄方认为美方须对所有在乌东顿巴斯地区因导弹袭击而死的平民负责。俄国防部说，美方提供的武器导致大量平民死亡。

美国情报部门估计，至今约有1万5000千名俄军丧生——相当于1979年至1989年莫斯科占领阿富汗期间苏联士兵的总死亡人数。

另据报道，俄罗斯最高法院在8月2日宣布亚速营（Azov Regiment）为“恐怖组织”，允许对亚速营成员判处长期监禁，最高可判处10年监禁，领导人或组织则将面临20年监禁。

亚速营原是民兵组织，现为乌武装部队的一部分，马里乌波尔守军就包括这支部队的成员。不过，由于该营与极右翼人物存在联系，俄罗斯指亚速营是新纳粹组织。

自俄罗斯2月发起攻击起，亚述营的战士便一直与乌克兰军队并肩作战。包括亚速营战士在内的乌克兰士兵5月同意投降，结束了在乌南港市马里乌波尔的亚速钢铁厂长达数周的围攻。随后，约2500人成为俄军俘虏。