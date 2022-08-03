白宫：美国不参与武力恫吓 称佩洛西访台不违反一中政策

（早报讯）美国众议院议长佩洛西一抵台，中国人民解放军即宣布在台湾周边开展一系列联合军事行动。美国白宫说，美国“不会参与武力恫吓”，并称佩洛西的访问没有理由引发一场危机或冲突。

英国广播公司（BBC）和路透社综合报道，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比星期二（8月2日）说，佩洛西有权访台，但他同时强调，佩洛西此次访问与美国长期以来的对华政策不相悖，没有违反“一个中国”政策。

柯比说：“我们不希望这演变成一场危机或冲突。没有理由让事态升级。”

针对中国对佩洛西访台发表措辞强烈的声明和谈话，柯比说，美国“不会被中国的威胁或好战言论吓倒”。

白宫此前公开表明对佩洛西访台持保留态度，总统拜登说过，美国国防部认为“这不是一个好主意”。但在佩洛西飞抵台北后，柯比告诉美国有线电视新闻网（CNN），佩洛西这次访问与此前其他美国官员访台没有不同。

柯比说，中国大陆可能会对台湾进行“经济胁迫”，对美中关系的影响则取决于北京在未来几天或几周的行动。

他说，美国将继续支持台湾，捍卫自由开放的印太地区，寻求与北京保持沟通，并强调，美国“不会参与武力恫吓”。

柯比也说，美国在西太平洋空域和海域的活动将会继续。

中国人民解放军东部战区在佩洛西抵台后宣布，从当晚开始在台湾周边开展一系列联合军事行动。新华社发布的军演公告也显示，佩洛西离台后的8月4日至7日，解放军将在围绕台湾的六个海空域展开大规模军演，形同封锁台湾三天。