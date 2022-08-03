佩洛西：访问台湾是为了“友谊与和平”

（早报讯）美国众议院议长佩洛西说，她率领代表团访问台湾，是为了“友谊与和平”。

法新社报道，佩洛西星期三（8月3日）早上在台湾立法院与台湾立法院副议长蔡其昌会面时说：“我们来台湾是为了增进友谊，促进这个地区的和平。”

佩洛西对台湾总统蔡英文的领导力表示赞赏，并呼吁加强跨议会的合作。

佩洛西说：“我们表扬台湾，因为它是世界上最自由的社会之一。”

佩洛西还说，她希望增加美国与台湾议会的交流，并指美国《晶片法案》将为美台的晶片行业提供良好的合作机会。

《华盛顿邮报》2日引述知情人士的话说，佩洛西3日将与台积电董事长刘德音会面，讨论美国国会近日通过的晶片与科学法的落实措施。这项新立法将为美国国内晶片企业提供总额达520亿美元（约720亿新元）的联邦补贴。

深夜召见大使 谢锋：佩洛西冒天下之大不韪

另据新华社，中国外交部副部长谢锋2日深夜奉命紧急召见美国驻北京大使伯恩斯，代表中国政府就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区向美方提出严正交涉和强烈抗议。

谢锋说，佩洛西冒天下之大不韪，蓄意挑衅玩火，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。性质极其恶劣，后果极其严重。中方绝不会坐视不管。美国政府必须承担责任。

中国人民解放军东部战区在佩洛西抵台后即宣布，从2日晚开始在台湾周边开展一系列联合军事行动。新华社发布的军演公告也显示，佩洛西离台后的8月4日至7日，解放军将在围绕台湾的六个海空域展开大规模军演，形同封锁台湾三天。

佩洛西访台正值中美关系急剧恶化

作为美国政坛第三号人物，虽然佩洛西不是第一位访问台湾的美国众议院议长——她是在1997年时任美国众议院议长金里奇访台之后，时隔25年来访台湾级别最高的美国政要——但佩洛西访台之时正值中美关系急剧恶化，而且相较于25年前，当今中国的经济、军事和地缘政治力量已更为强大。