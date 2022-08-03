洪森：缅军若再处决囚犯 亚细安将重新考虑和平方案

（早报讯）柬埔寨首相洪森说，如果缅甸军方处决更多囚犯，亚细安将不得不重新考虑去年与缅甸国防军总司令敏昂莱达成的五点共识方案。

路透社报道，柬埔寨是本届亚细轮值主席国，第55届亚细安外长会议及系列会议星期三（8月3日）在柬埔寨首都金边正式召开。

洪森在亚细安外长会议致开幕词时说，缅甸的政治和安全形势已升级为经济和人道危机，而且对亚细安的团结构成了挑战。基于此，洪森说：“如果缅甸当局处决更多囚犯，我们将被迫重新考虑……我们的角色以及与缅甸军方达成的五点共识协议。”

洪森说，虽然缅甸军方在落实五点共识方面“不符合所有人的要求”，但在提供人道援助方面取得了一些进展。不过，他指缅甸当前的情况已经“发生巨大变化”，甚至可以说比在达成五点共识协议之前更为严峻。

洪森所指的，是缅甸军方对四名民主派人士执行了死刑。

洪森说，他和其他亚细安领导人一再呼吁缅甸军方重新考虑对这几名反对派人士的死刑判决，对四人最终被处决“感到非常失望和不安”。

亚细安2021年4月与敏昂莱就缅甸危机达成的五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、接受救援以及委任一名亚细安特使促成各方对话，并允许亚细安特使访问缅甸。这项和平计划至今没有任何进展。

亚细安建议缅甸军政府派一名非军方代表出席第55届亚细安外长会议及系列会议，但被缅甸军政府拒绝。亚细安发言人1日宣布，缅甸将缺席本届的亚细安会议。