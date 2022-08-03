消息指佩洛西离台前 拟与前天安门活动人士等会面

（早报讯）路透社引述知情人士称，美国众议院议长佩洛西在离开台北之前将与一名前天安门活动人士、一名曾被中国大陆拘留的香港书商，以及一名最近被中国大陆释放的台湾活动人士会面。

佩洛西星期三（8月3日）早上走访台湾立法院和总统府后，与台湾总统蔡英文一起召开记者会。

长期对中国大陆采取强硬立场的佩洛西在记者会上说，美国希望台湾永享自由和安全，绝不退缩。

她说，美国在遵守“一个中国”政策的同时，与台湾站在一起更显重要。她也重申美国支持维持现状，不希望武力犯台。

当被问及她的到访会不会让台湾付出经济代价时，佩洛西说，美国刚通过的晶片法将为台湾打开经济大门，更有利于台湾与美国开展贸易关系。

中国大陆宣布多项惩罚措施

佩洛西2日深夜飞抵台北后，中国大陆已宣布了多项针对台湾的惩罚措施，商务部3日起暂停天然砂对台湾地区出口；海关总署3日起暂停台湾地区柑橘水果、冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。

国台办发言人马晓光3日说，“台独”顽固分子关联机构“台湾民主基金会”、“国际合作发展基金会”打着“民主”和“合作发展”的幌子，在国际上大肆从事“台独”分裂活动，极力拉拢贴靠外部反华势力，攻击抹黑大陆，以金钱等为诱饵拓展台所谓“国际空间”，企图破坏国际社会的一个中国格局。

大陆方面决定对上述基金会采取惩戒措施，禁止基金会与大陆组织、企业、个人合作，依法惩治为基金会提供资助或服务的组织、企业、个人，以及采取其他必要措施。同时禁止大陆组织、企业、个人与为上述基金会捐款的宣德能源、凌网科技、天亮医疗、天眼卫星科技等企业进行任何交易、合作，也禁止有关企业负责人入境。