英国保守党领导人选举投票因黑客攻击担忧推迟

（早报讯）英国保守党领导人选举的投票将被推迟，原因是政府网络专家对成员选票可能遭到黑客攻击表示担忧后，保守党采取行动加强投票的安全措施。

法新社和路透社报道，推迟投票或许会让保守党首相候选人苏纳克受益，他目前在保守党成员民调中落后于对手特拉斯。

根据YouGov星期二（8月2日）公布的一项民调显示，外长特拉斯在保守党员的支持率领先前财长苏纳克34个百分点，86%的受访者透露，他们已经决定将票投给谁。民调结果显示，60%的保守党员支持特拉斯，苏纳克的支持率则有26%。

《每日电讯报》报道称，英国国家网络安全中心（NCSC）担心黑客有可能在竞选后期更改大量在线选票，因此保守党已经根据中心的建议采取行动。报道也称，目前没有发现来自敌对国家的具体威胁。

英国《旁观者》杂志星期二报道，保守党总部给党员的一封信称，原定于本周发出的选票最迟将于8月11日送达。

信中说：“这是因为我们花了一些时间为我们的投票过程增加了一些额外的安全措施，这稍微推迟了我们的时间。”

它说，保守党已经放弃了混合系统，原本成员可以先通过邮寄方式投票，若后来改变主意还可以使用特殊的安全码在线上投票。

如今，无论是通过邮寄还是线上投票，计票时将只看党员首次投下的选票。投票截止日期仍为9月2日，结果将在9月5日公布。