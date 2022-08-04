美参议院通过芬兰和瑞典加入北约申请

（早报讯）美国参议院通过决议，同意芬兰和瑞典加入北约的申请。这是北约自20世纪90年代以来最重大的扩张，以回应俄罗斯对乌克兰的入侵。

路透社报道，参议院以95票对1票批准两国加入，支持率超过所需的67票，即三分之二票数。

瑞典和芬兰今年5月正式申请加入北约，以回应俄罗斯对乌克兰的入侵。北约30个盟国上个月为它们签署了加盟议定书，一旦成员国批准，芬兰和瑞典将可以加盟。俄罗斯多次警告两国不要加入北约。

芬兰和瑞典加入北约必须获得组织所有30个成员国议会的批准，芬兰和瑞典才能受到国防条款的保护。议定书的批准可能需要一年时间。目前包括加拿大、德国和意大利在内的几个国家已对议定书予以审批。

七国未正式同意芬瑞加入北约

根据北约的名单，捷克、希腊、匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙和土耳其尚未正式同意芬瑞两国加入。但实际上，较早前只有土耳其对加盟计划提出了挑战，指两国支持被安卡拉封禁的库尔德工人党等恐怖组织。

土耳其、芬兰和瑞典今年7月签署一份备忘录，确认土耳其同意芬瑞两国加入北约。前提是，土耳其要求从两国引渡数十名被总统埃尔多安称为“恐怖分子”的政府反对派，以换取支持。

土耳其说，一个特别委员会将于8月会见芬兰和瑞典官员，以评估这两个国家是否遵守条件。