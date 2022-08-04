台海局势紧绷 美参院外委会延审台湾法案

（早报讯）美国众议院议长佩洛西高调访台，台海局势变得更紧绷之际，美国参议院外委会原定在星期三（8月3日）审理的《台湾政策法案》被延期引关注。知情人士指出，美国拜登政府正试图游说民主党参议员避免这项新法案通过。

综合路透社、中央社报道，美国参议院外委会原定在星期三下午审理由美国两位重量级联邦参议员民主党籍主席梅嫩德斯、共和党籍参议员格雷厄6月连袂提出的《台湾政策法案》，但在事前临时以梅嫩德斯必须参与院会事宜为由，延迟审议法案。

据报道，梅嫩德斯和格雷厄提出一项试图重塑《台湾政策法案》，拟将台湾列为“主要非北约盟友”（major non-NATO ally），并在未来四年对台提供45亿美元（约62亿新元）的对外军事融资。新法案也提议优先考虑并加快对台军售，直到国会确定台湾所受的威胁已显著降低。

立法工作推迟到9月 或作修改

知情人士透露，美国拜登政府正试图游说民主党参议员避免这项新法案通过。来自康涅狄格州的民主党人、参议院外交关系委员会成员墨菲参议员说：“白宫有重大关切……我也有重大关切。”墨菲说，外交关系委员会将立法工作推迟到9月，而且可能会作修改。

据报道，拜登政府已在努力应对日益增加的中美摩擦，而佩洛西本周对台湾的访问更是加剧了紧张关系。中国国家主席习近平在7月28日和拜登通话时也就台湾问题警告美国“玩火必自焚”。

提议修改《台湾政策法案》的梅嫩德斯是中国的严厉批评者。他在星期三发表于《纽约时报》的专栏文章中说，美国的战略必须着眼于“威慑和制约北京的问题行为”。

梅嫩德斯写道：“随着中国在国家安全的各个层面，在军事上、经济上、外交上和价值观上向我们提出挑战，我们正在制定一个新愿景，确保我们的国家在未来几十年里有能力保卫台湾。”

格雷厄也斥责白宫试图阻挠该法案，并指“这是对如何保持世界秩序的一种误判”。格雷厄说：“他们每次都走最弱的路线。如果你把这个放在参议院，它将以压倒性的优势通过。”