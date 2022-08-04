美国零售巨头沃尔玛裁员约200人

（早报讯）美国零售巨头沃尔玛星期三（8月3日）证实已开始裁员。沃尔玛是美国最大的私营雇主，在美国拥有近160万名员工。一周前，公司大幅下调了利润前景，指出消费者因通胀而减少了可自由支配支出。

《华尔街日报》报道称，公司将裁员约200人，并补充已将重组举措通知了阿肯色州本顿维尔总部和其他公司办公室的员工。公司在一份声明中说，沃尔玛将裁员描述为“更好地定位公司以实现强大未来”的一种方式。

路透社报道，沃尔玛发言人哈特菲尔德说：“我们正在更新公司的结构，发展特定角色，以提供清晰度，更好地定位公司的强劲未来。”她说，公司还在电子商务、技术、健康和保健领域投资和创造就业机会。

欧洲利率上升、通货膨胀和能源危机导致全球经济增长放缓，包括特斯拉公司、网飞公司和比特币基地（Coinbase）全球公司在内的几家公司也一直在裁员和放缓招聘。

沃尔玛一直被视为美国经济的风向标。上周一盘后，沃尔玛下调了季度和全年盈利指引，致使其股价盘后大跌8%。这一预警对零售业产生了寒蝉效应，拖累了其他零售企业的股票表现，并引发了市场对美国消费者状况的担忧。

沃尔玛当时称，通胀正在改变消费者的消费方式，导致消费者在食品等必需品上的支出增加，而在服装和电子产品等商品上的支出减少。