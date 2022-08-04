抗议加薪少于通膨率 路透社在美记者拟罢工一天

（早报讯）汤森路透集团在美国的记者准备进行一天罢工，以抗议薪资增幅少于通膨率。这是路透集团数十年来首次进行罢工。

彭博社报道，代表美国路透社记者、摄影师和视频记者的美国新闻工会“NewsGuild”通讯工作者说，员工们计划在美东时间星期四（8月4日）早上6时（新加坡时间傍晚6时）开始24小时罢工。

此前，工会声称路透集团没有公平为员工就加薪事宜进行谈判。工会指出，所代表的约300名路透员工中，约有90%同意参与罢工。

工会称，这家新闻机构提出三年合同，附有每年加薪1%的保障；在通胀率高达9%的情况下，这会削弱员工的购买力。员工认为，管理层没有真诚相待，而他们已向美国国家劳动关系委员会投诉。

路透在电子邮件声明中说，公司“完全致力于和NewsGuild进行建设性谈判”以达成合同。“正在进行对话，我们将继续与工会合作，以达成双方都同意的条件。”

路透社员工将罢工安排在公司第二季度收益公布的时期，希望最大限度吸引管理层和客户的注意力。

根据路透网站，公司在全球近200个城市有约2500名记者。虽然为期一天的罢工，会影响公司的公众形象往往大于运营，但工会预计罢工将迫使管理层依赖海外记者或编辑来报道当天的新闻，从而扰乱路透社的新闻采集工作。