美国宣布猴痘为公共卫生紧急事件

（早报讯）美国星期四（8月4日）宣布猴痘疫情为公共卫生紧急事件，这意味着联邦政府可动用更多资金和手段来抗击防治猴痘传播。

路透社和美国之音综合报道，美国卫生与公众服务部部长贝塞拉在记者会上说：“我们决定把我们的响应措施再提升一个层级，以应对这一病毒，我们敦促每个美国人都对猴痘予以高度重视。”

截至3日，全美累计已报告超过6600起猴痘确诊病例，几乎所有患者皆为男男性行为者。

与贝塞拉一道参加记者会的美国疾病控制与预防中心（CDC）主任瓦伦斯基说，这项宣布将帮助改善猴痘数据的推广应用。

世界卫生组织（WHO）7月23日已宣布猴痘疫情为“引起国际关注的公共卫生紧急事件”，这是世卫组织的最高级别警告。世卫组织做出这项宣布的目的是触发全球采取协调性的响应措施，并可能释放资金，在疫苗和治疗方面展开合作。

美国总统拜登本月早些时候任命两名高层联邦官员协调政府的猴痘疫情响应措施。在此之前，加利福尼亚、伊利诺伊和纽约州已宣布了猴痘紧急状态。

与冠病大流行刚出现时不一样，应对猴痘的疫苗和治疗手段已经存在。猴痘病例最早是1970年代在非洲记录到的。

截至今年7月中旬，美国政府在全国范围分发了15万6000剂猴痘疫苗。美国政府另外还订购了250万剂丹麦公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）生产的Imvanex疫苗用于预防猴痘。