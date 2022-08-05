美暂缓“民兵3型”导弹试射 全力支持通过外交为台海局势降温

（早报讯）美国谴责中国大陆在台湾海峡周边进行导弹试射是“重大升级行动”，为避免情况进一步恶化，美国暂缓进行计划已久的空军洲际弹道导弹试射计划，并强调，全力支持通过外交为局势降温。

综合彭博社和路透社报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比在星期四（8月4日）的新闻发布会上说，美国谴责北京的“不负责任行为”，称“这与维护台海及地区和平与稳定的长期目标相悖”。

美国众议院议长佩洛西4日离台后，中国人民解放军环绕台湾的六个重要军事演训行动区域全部跨越台海中线，并向台湾东北部、东部和东南部共发射了11枚东风导弹。

柯比说，日本称几枚导弹落入其专属经济区，一些导弹越过了台湾上空，这是中国大陆“破坏地区和平与安全”的一个例证。

推迟计划 减少误判和误解

柯比还说，美国预计北京未来几天还会有所行动，并披露，拜登政府推迟了计划已久的“民兵3型”（Air Force Minuteman III）洲际弹道导弹试射。

柯比说：“鉴于中国大陆在台湾周边进行破坏稳定的军事演习，美国作为负责任的核武大国，正采取降低风险的举措以减少误判和误解。”他也表明，美国全力支持通过外交缓解台海的紧张局势。

他说：“我们认为，让紧张局势进一步升级不符合我们、台湾和地区的利益，这就是为什么我们把计划推迟了很久、原定本周进行的“民兵3型”洲际弹道导弹试射稍微推迟进行。”

解放军在台湾周围展开如此大规模的军事演训行动前所未有。据大陆军方此前发布的通告，此次演训涵盖六大区域，演习持续72个小时。这场大规模军演迫使一些商船改道；桃园机场4日至少有51个往返台湾的航班取消，但机场否认与大陆军演有关。