与佩洛西共进早餐 岸田：日美将共同维护台海和平稳定

（早报讯）日本首相岸田文雄说，中国大陆在台湾海峡周边试射导弹“严重冲击日本国家安全”，日本和美国将共同维护台海的和平与稳定。

法新社和路透社综合报道，美国众议院议长佩洛西星期五（8月5日）上午到日本首相官邸与岸田文雄会面并共进早餐。

岸田文雄在早餐会后向媒体发表讲话时，指中方进行导弹试射是“一个严重问题”，“冲击了日本的国家安全和公民安全”。

岸田文雄说，在中国大陆军方在台湾海峡周边进行大规模的军事演训行动之际，日美两国将共同努力维护台湾海峡这条重要航道的和平与稳定。

岸田文雄说：“我告诉佩洛西议长，中国的弹道导弹落在日本水域附近，包括日本专属经济区，威胁了我们的国家安全和安保，日本强烈谴责这类行动。”

他和佩洛西确认，“两国将继续密切合作，共同维护台湾海峡的和平与稳定。”

佩洛西日前无视北京强烈反对，坚持到台湾访问，引发北京强烈抗议。佩洛西3日离开台北后，中国人民解放军环绕台湾的六个重要军事演训行动区域全部跨越台海中线，并向台湾东北部、东部和东南部共发射了11枚东风导弹。

其中五枚导弹落入了日本专属经济区；这是首次有大陆导弹在军演中落入日本专属经济区。

共同社引述日本外交部官员说，日本政府4日通过外交渠道向中方提出了强烈抗议。日本最南端的岛屿比东京更靠近台湾。

日本政府此前已警告，中国大陆对台湾的恐吓，对日本国家安全构成的威胁持续上升。

另外，美国等七国集团（G7）的外长与欧盟外交与安全政策高级代表3日共同发表声明，对中国大陆宣布的军演和对台湾的经济胁迫表示担忧，敦促中国不要以武力单方面改变地区现状，而是通过和平方式解决两岸分歧。日本也是G7成员国。

中国外交部发言人华春莹在4日的例行记者会上说，中方不再安排中日外长在柬埔寨首都金边会晤，因为日本伙同G7国家和欧盟发表无理指责中国的共同声明，颠倒黑白，替美国侵犯中国主权的行径张目。对此，中国人民极为不满，日本在台湾问题上负有历史罪责，没有任何资格就涉台问题说三道四。

第55届亚细安外长会议及系列会议8月3日在金边开幕，中国国务委员兼外长王毅和日本外长林芳正均出席亚细安外长系列会议。