香草精含致癌物 比利时召回更多种哈根达斯冰淇淋

（早报讯）比利时食品安全局发现哈根达斯的香草调味料含一种违禁污染物后，于星期四（8月4日）下令停止销售更多种不同口味的哈根达斯冰淇淋。

法新社报道，美国“通用磨坊”（General Mills）上个月在内部检测中发现，它所生产的哈根达斯（Haagen-Dazs）香草口味冰淇淋含有潜在的致癌化合物环氧乙烷（ETO）。比利时当局过后已下令这个美国食品巨头召回这款冰淇淋。

现在比利时联邦食品链安全局（AFSCA）已扩大调查，把另外10种采用同一种香草精的哈根达斯产品也列入检查，被检查的包括比利时巧克力、澳大利亚夏威夷果仁（macadamia nut brittle）、香草山核桃、饼干和奶油口味的冰淇淋。

在5月17日至8月3日期间交付销售且有效期为2023年年初的产品将被召回。

比利时食品安全局呼吁已购买这些产品的消费者不要食用这些产品，并联系通用磨坊公司要求退款。通用磨坊公司没有立即回应法新社的置评请求。

根据通用磨坊公司在官方网站发布的通告，上个月已自愿向“特定市场”召回受影响的香草冰淇淋。

通告说：“通用磨坊公司进行的彻底调查表明极小量的环氧乙烷源于其中一家供应商提供的一种成分（香草精）。就监管标准而言，所检测到的物质含量略高于获批准的常规水平。”