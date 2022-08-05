佩洛西强调无意改变台海现状 但“决不允许”台湾被孤立

（早报讯）美国众议院议长佩洛西说，她到台湾进行访问，从来不是为了要改变台海现状。但她也强调，美国“决不允许”中国大陆把台湾孤立起来。

路透社报道，佩洛西星期五（8月5日）早上在东京与日本首相岸田文雄会晤后，在美国驻日大使馆召开记者会，日本是她此次亚洲行的最后一站。

佩洛西在记者会上说：“我们从一开始就说了，我们访台不是要改变台湾或本地区的现状。”

但佩洛西指北京“会试图阻止台湾官员到其他地方访问或到其他地方出席活动”，并强调北京“无法阻止我们到台湾，无法使台湾陷入孤立”。

佩洛西说，在她访问台湾之前，“已有美国高层官员到台湾进行访问，由美国跨党派参议员组成的代表团今年春季到台湾访问，之后还持续有多个代表团访台。我们决不允许他们把台湾孤立起来。”

佩洛西2日无视北京强烈反对，坚持到台湾访问，引发北京强烈抗议。佩洛西3日离开台北后，中国人民解放军环绕台湾的六个重要军事演训行动区域全部跨越台海中线，并向台湾东北部、东部和东南部共发射了11枚东风导弹。

其中五枚导弹落入了日本专属经济区；这是首次有大陆导弹在军演中落入日本专属经济区。

岸田文雄5日早上与佩洛西共进早餐后说，中国大陆在台海周边试射导弹“严重冲击日本国家安全”，日本和美国将共同维护台海的和平与稳定。

佩洛西8月1日起率团先后访问新加坡、马来西亚、韩国和日本，并在事先没有对外公布的情况下，在结束对马国的访问后于2日深夜飞抵台北，3日上午参访了台湾立法院，并到总统府与台湾总统蔡英文会面。

佩洛西为美国政坛第三号人物，虽然她不是第一位访问台湾的美国众议院议长——她是1997年时任美国众议院议长金里奇访台之后，时隔25年来访台湾级别最高的美国政要。佩洛西访台之时正值中美关系急剧恶化，而相较于25年前，当今中国的经济、军事和地缘政治力量已更为强大。