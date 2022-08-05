出口强劲加上防疫松绑 印尼第二季经济增长迅速

（早报讯）尽管全球局势存在不确定性，但印度尼西亚第二季度经济仍增长迅速，这主要拜大宗商品价格飙升和冠病防疫措施松绑所赐。

法新社报道，印尼中央统计局星期五（8月5日）公布，这个东南亚最大经济体4月至6月同比增长5.44%，略高于前三个月的5.01%。

俄罗斯入侵乌克兰导致全球商品价格暴涨，印尼的出口占国内生产总值（GDP）四分之一，增长了19.74%。

印尼中央统计局局长马戈（Margo Yuwono）说：“全球供应链中断导致印尼主要商品价格上升，给出口业带来庞大的收入。

另外，全国各地限制措施放宽以及开斋节假期期间开支增加，马戈说，这些都有利于刺激国内消费。而且，得益于政府对低收入家庭的社会援助，占经济比重超过一半的国内消费劲升了5.51%。

不过凯投宏观高级亚洲经济学家莱瑟（Gareth Leather）说，随着大宗商品价格回落，印尼重开边境后带动旅游业的增长势头将逐渐缓和，预计下半年的经济增长会放缓。

莱瑟在一份报告中说：“虽然抵境游客增加应会在第三季度至以后进一步提振GDP，但境内重开带来的提振作用已基本结束。而且近期大宗商品价格向下，加上全球经济增长放缓，这都会抑制出口。”

从3月份开始，所有入境印尼的旅客已无须提供阴性的核酸检测（PCR）报告，带动入境旅客人次激增。今年上半年印尼接待的国际游客总数超过74万人次，同比增幅超过900%。