布林肯指责中国 试图通过导弹和军演改变台湾现状

（早报讯）美国国务卿布林肯指责中国，试图通过导弹试射和军事演习来改变台湾海峡的现状。

彭博社报道，布林肯星期五（8月5日）出席在柬埔寨首都金边举行的东亚峰会外长会议，中国国务委员兼外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫也出席同一场峰会。

在拉夫罗夫和王毅之后发表讲话的布林肯，询问在座的其他外长——包括亚细安成员国外长，以及澳大利亚、日本、韩国、印度和新西兰的代表——如果中国向他们国家的专属经济区发射导弹，他们会有什么感受。

布林肯说，美国对中国大陆和台湾的政策没有改变，但北京正在采取越发挑衅的行动来破坏现状。

布林肯说，美国众议院议长佩洛西日前到台湾进行和平访问，中国大陆军方却以一系列军事演习包括发射导弹作为回应，其中一些导弹还落入日本专属经济区。

布林肯说，中国的行动欠缺正当的理由，他还说，美国军舰将继续穿越台湾海峡。

8月4日，中国外交部发言人华春莹在被问到中方的军事演习是否将成为台海的新常态时，她说，这“要取决于美方和‘台独’分裂势力怎样做？”

华春莹指责美国在台湾问题上“以切香肠”的方式，步步紧逼中国大陆的底线和红线。

美国之音报道，美国传统基金会亚洲研究中心高级研究员成斌（Dean Cheng）受访时认为，是中国大陆在台湾问题上“切香肠”，而中国大陆的做法一定会引发台湾的反击，而这又将加剧两岸的紧张关系。

三天军演预计影响18条国际航线

解放军的演习已经对台湾造成影响。台湾媒体统计，军演这三天预计将有18条国际航线受影响，900架次航班需借道日本、菲律宾航路。截至3日晚间8时，各机场已经有66班次国际航班取消。观察人士指出，中国大陆军演不仅会影响台湾，也有可能会影响全球经济。

除此之外，中国大陆还对台湾进行经济胁迫，高调宣布禁止进口台湾100多家食品厂的产品，并停止对台出口天然砂。

《经济学人》杂志4日的一篇文章感叹道，佩洛西访台本来是希望给困境中的台湾支持，结果可能会加剧它的困境。