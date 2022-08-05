美国7月就业人数翻倍 美联储或继续大幅加息遏制通胀

（早报讯）美国7月就业人口增加52万8000万人，创下今年2月以来最大增幅，比市场预期高一倍。最新数字显示，美国劳动力需求依然坚挺，缓和了对经济衰退的担忧。但是，这也意味着美联储将继续大幅加息以遏制通胀。

彭博社报道，美国劳工部星期五（8月5日）公布的数据显示，7月份非农业就业人数增长52.8万人，超过彭博经济学家预计的25万人，为五个月来最大增幅。7月份的失业率也降至3.5%，追平50年的低点。工资增长加快，劳动力参与率下降。

数据发布后，美国国债收益率飙升，美元上涨。

劳工部报告指出，尽管美国人对经济下滑的担忧加剧，但一些行业的劳动力需求保持稳定。就业增加的领域包括住宿和食品服务，医疗保健以及专业和商业服务。

在通胀率处于数十年高位的情况下，7月份的就业数据可能使美联储官员有理由继续激进的货币政策。美联储主席杰鲍威尔已表明，可能在9月份的议息会议上连续第三次加息75个基点，而这取决于这段期间的通胀率和经济数据。

分析师认为，7月就业报告无疑会提升市场对美联储在下次会议上加息75个基点的预期。前美联储理事克罗兹纳也说，加息75个基点肯定会在美联储9月会议上进行讨论。

芝商所（CME）的FedWatch工具分析，美联储到9月份加息50个基点的概率为38.5%，加息75个基点的概率为61.5%。