白宫：北京中断中美沟通渠道及关键领域合作“不负责任”

（早报讯）针对中国宣布暂停或取消一些关键领域的双边合作关系，美国白宫说，北京暂停与华盛顿的部分沟通渠道“完全不负责任”，并呼吁中方立刻为台海局势降温。

路透社和彭博社综合报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比星期五（8月5日）说，中国决定暂停中美气候变化磋商与在国防及司法等领域的沟通机制，是极度不负责任的。

柯比说：“他们认为关闭这些沟通渠道是在惩罚我们，事实上，他们是在惩罚全世界，气候危机跨越地缘和边界。这真的是攸关全球的一个生存危机。”

针对美国众议院议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意访台，中国外交部8月5日傍晚宣布采取多项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤及中美海上军事安全磋商机制会议，还暂停了中美非法移民遣返合作、中美刑事司法协助合作、中美打击跨国犯罪合作、中美禁毒合作和中美气候变化商谈。

过去从未切断两国军方的通话机制

中国呼吁美国应立即纠正错误，对此，柯比说：“美国并不需要纠正什么。只要中国停止挑衅性的军事演训行动和敌对言论，就可以为局势大大降温。”

柯比说，中国过去也曾在情势紧张之际关闭军事沟通渠道，但从未切断两国军方领导人的“所有通话机制”。

中国5日宣布的反制措施没有提到暂停与美国国防部长奥斯汀及参谋长联席会议主席米利等最高级别军方代表的军事会谈。虽然并不频繁举行，但美国官员说，这在紧急情况或事故发生时益显重要。

另外，五角大楼认为，中国对佩洛西访台一事反应过度，并强调华盛顿仍对与中方建立危机沟通机制持开放态度。

美国国防部代发言人布雷塞尔说：“中国的其中一个过度反应是限制双方军方保持联系。任何一个负责任的国家都应该知道，现在正是我们最需要双方军方互相沟通的时候。”

中国外交部5日也宣布对佩洛西及其直系亲属实施制裁。中国外交部发言人华春莹在当天的例行记者会上说，目前的局面完全是由佩洛西及美国政客一手造成。

中国未具体说明对佩洛西的制裁措施，但中国以往对其他人实施制裁时会限制其入境中国内地、香港和澳门以及开展业务往来。