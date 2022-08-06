缅甸和平若无进展 亚细安不会邀请敏昂莱出席任何会议

（早报讯）亚细安缅甸问题特使布拉索昆星期六（8月6日）说，除非缅甸军政府在推动国家和平计划方面取得进展，否则亚细安将不会邀请敏昂莱出席亚细安的任何会议。

路透社报道，布拉索昆为柬埔寨外交部长，也是第55届亚细安外交部长会议及系列会议的主席。本届亚细安外长会本周在柬埔寨首都金边举行，已在5日闭幕。

布拉索昆在6日的新闻发布会上说，要让亚细安国家改变决定，缅甸军政府就“必须采取明确的行动，让我们看到缅甸和平进程取得进展。”

他也透露，至今没有看到缅甸内战敌对的任何一方有结束战斗的意愿，但表明不会放弃缅甸。

他说，缺乏信任和政治意愿正在阻碍缅甸的和平进程。缅甸军政府近日处决四名民主派人士，这对任何和平的希望都是一个重大打击。“我现在看到的唯一途径就是继续战斗。为什么？就是因为缺乏信任……没有这种信任，斗争将持续，政治进程将永不停止”。

台海局势引发激烈辩论

台海局势是亚细安外长会议的另一个聚焦议题。

布拉索昆说，出席会议的各国外长就台海紧张局势展开激烈交锋。虽然大家辩论得很激烈，但他认为，通过辩论来管控分歧是比较好的缓解争端方式。

布拉索昆说，他在一次外长会议上敦促与会代表以冷静、有尊严、礼貌和文明的方式来进行讨论。布拉索昆说：“最重要的是我们继续相互交谈沟通。”