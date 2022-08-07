首艘乌克兰运粮船将无法按时抵达黎巴嫩

（早报讯）乌克兰驻黎巴嫩大使馆透露，在乌俄谷物出口协议下离开乌克兰港口的第一艘船将不会按计划在星期天（8月7日）抵达黎巴嫩。

悬挂塞拉利昂国旗，载着2万6000公吨玉米的“拉佐尼”号（Razoni）在星期一（8月1日）凌晨约6时15分（新加坡周一下午2时15分）从敖德萨出港，原定于星期天在黎巴嫩北部港口城市的黎波里停靠。

路透社报道，乌克兰驻黎巴嫩大使馆星期天说，这艘船“延迟”且“今天不会抵达”。大使馆并没有透露船只靠港的新日期，或延迟原因的细节。

有报道指出，黎巴嫩的黎波里港负责人塔米尔证实，“黎波里港”已从船只目的地名单中删除。MarineTraffic.com的航运数据也显示，拉佐尼号在星期天早上已离开了土耳其海岸。

路透社星期天看到船只的提单副本，显示谷物预计到达日期已改成星期二（8月9日），但货物目的地列为“按订单”（to order）。这通常意味，船只的货物可以从一个所有者转移到下一个所有者。

黎巴嫩交通、农业和经济部长上周说，他们不清楚是谁购买了拉佐尼号上的谷物。

经联合国和土耳其斡旋，俄乌两国7月22日在伊斯坦布尔签署协议，同意让乌克兰谷物安全进出敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内三个港口，缓解全球粮食危机。拉佐尼号所装载的谷物，是乌克兰在这项协议下出港的首艘船只。

黎巴嫩目前正面临全球最严重的金融危机之一。黎巴嫩贝鲁特港口2020年大爆炸所遗存的一部分谷物筒仓在数日前也因筒仓内残存的数吨谷物开始发酵自燃后坍塌。