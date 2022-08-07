报告引起乌克兰“痛苦和愤怒” 国际特赦组织表示遗憾

（早报讯）国际特赦组织（Amnesty International，简称AI）星期天（8月7日）发给路透社的电邮说，它为此前一份指控乌克兰危及平民安全的报告所引起的“痛苦和愤怒”表示遗憾。据悉，这份报告还激怒了乌克兰总统泽连斯基，并导致这个组织的基辅办公室负责人引咎辞职。

国际特赦组织8月4日在最新报告中指出，乌军在住宅区内的学校和医院等地点部署军队，违反了国际法规定，也危及平民安全。

报告说，乌军似乎在哈尔科夫、顿巴斯地区和尼古拉耶夫州的19个城镇和村庄把平民暴露在危险中，包括把五个地点的医院和22所学校当成“实际的军事基地”。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德说：“处于守势并不表示乌军可以不遵守国际人道法律。”

一名乌克兰官员回应说，他们试图从前线地区撤离平民。俄方则并未对此做出回应。

国际特赦组织在发给路透社的电邮中指出，“国际特赦组织在这场冲突和任何冲突中的首要任务，就是确保平民受到保护。事实上，这是我们发布这项最新研究的唯一目标。虽然我们完全支持这项调查结果，但我们对（调查结果）造成的痛苦表示遗憾。”

面对这项报告，基辅回应指责国际特赦组织错误地把俄罗斯的入侵行为，等同于保家卫国的乌军行动。

泽连斯基在每日讲话中指出，国际特赦组织试图“特赦恐怖主义国家，把责任从侵略者身上转移给受害者”。

国际特赦组织则回应说，这份报告并不代表组织认为乌军应该为俄军违法的入侵行为负责。“我们必须非常清楚：我们记录的乌克兰军队所做的任何事情，都无法证明俄罗斯的违规行为是正当的。”