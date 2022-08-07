以色列和巴勒斯坦同意暂停火

（早报讯）以色列和巴勒斯坦武装分子同意在开罗的调解下，从当地时间星期天（8月7日）晚上8时（新加坡时间为8日凌晨1时）开始，暂时停火。双方目前正在进行停战谈判。

据以色列国防军7日凌晨发布的消息，以军对位于加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）地道实施了打击。

以色列军方发言人说，截至星期天上午，伊斯兰圣战组织已向以色列发射了580枚火箭，约20%的火箭没有击中加沙，其余的火箭最远到达了特拉维夫和耶路撒冷的郊区。

星期天上午，伊斯兰圣战组织扩大了导弹射程，向耶路撒冷开火，宣称这是对以色列在一夜之间杀死加沙南部指挥官的报复。

加沙官员说，到目前为止，已有31名巴勒斯坦人死亡，其中至少三分之一是平民。死者中包括两名杰哈德的高级指挥官。

伊斯兰圣战组织在一份声明中说：“烈士的鲜血不会被浪费。”

8月1日，以军逮捕了杰哈德在约旦河西岸地区的领导人，导致双方紧张局势升级。杰哈德表示将袭击以色列以示报复。从5日开始，以色列战机对加沙地带发动代号为“黎明”的军事打击行动，并击中位于加沙地带中北部的多个杰哈德目标。

以色列军方发言人说，自5日起，以军的“铁穹”已拦截了97%的导弹。以军称，这是“铁穹”迄今为止的最佳性能。