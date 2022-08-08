美参院通过气候与税收法案 拜登一次重大胜利

（早报讯）美国参议院星期天（8月7日）通过了一项旨为应对气候变化、降低药品价格和提高部分公司税的法案，对总统拜登是一次重大胜利，民主党人希望这将有助于他们在11月中期选举中保住对国会的控制权。

路透社报道，参议院经过一场马拉松式的27小时周末辩论，终于以51票对50票、依党派界限的表决结果通过了总额4300亿美元（约5942亿新元）的《降低通胀法案》，副总统哈里斯投下了打破平局的关键性一票。

美国副总统哈里斯在参议院7日对气候与税收法案的表决中，投下了打破平局的关键性一票。（彭博社）

众议院料将在12日表决

众议院议长佩洛西说，众议院将迅速予通过以尽快送交拜登签署立法。预计众议院将在12日对这项法案进行表决。

拜登发表声明，对经过18个月的艰苦谈判而取得的这个成果表示欢迎。拜登说：“法案获得通过需要许多妥协。做重要的事几乎都是这样。众议院应该尽快通过法案，我期待将它签署成为法律。”

《降低通胀法案》旨在减少碳排放，推动消费者转向绿色能源，同时降低老年人的处方药价格，并加强对企业和富人的税收执法。

依照法案，美国将在应对全球变暖影响方面进行有史以来最大规模的投资，3700亿美元用于促进清洁能源的使用，鼓励美国人购买电动汽车，到2030年将温室气体排放量减少40%。

首次授权谈判药物成本

法案还将首次授权美国政府与制药公司谈判某些药物的成本，以潜在降低美国老年人的药物价格，延长数百万人的医疗保险补贴，并对目前不支付任何费用的数十亿美元大公司征收15%的最低税。

法案还将增加8万7000名联邦税务代理，进一步审查个人和公司纳税申报表，以抓捕逃税者，并将美国长期预算赤字削减约3000亿美元。

参议院通过了法案后，民主党籍的参议院多数党领袖舒默在民主党人的欢呼和站立鼓掌声中说：“参议院正在缔造历史。”

舒默说，新立法包含“美国历史上最大刀阔斧的清洁能源一揽子计划”，他说：“我要告诉那些对国会办大事丧失了信心的美国人，这个法案是献给你们的。这个法案将改变未来数十年的美国。”

彭博社说，参议院8日通过的税收与气候法案与一年多前民主党进步派寻求通过的10万亿美元配套显得微不足道。在舒默与两名温和民主党人曼钦和西内玛的努力谈判并敲定最终版本法案的过程中，白宫未参与其中。但无论如何，这项法案的通过仍代表了拜登第一任期的一大成就。