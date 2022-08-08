美五大军种应对中国威胁 展开加强印太威慑态势部署

（早报讯）美国之音报道，以紧迫感来应对中国“步步紧逼的威胁”已经是美国军方和各界的共识。在美国众议院议长佩洛西访台前，美国海军、陆军、空军、海军陆战队以及海岸警卫队等五大军种，已经展开了对印太地区威慑态势的进一步部署。

分析人士也建议，美国必须大力加大在印太地区的威慑力才能避免将来与中国一战。

面对中国大陆对台湾实施的“封岛”行动，美国国防部8月4日下令在西太平洋菲律宾海执勤的“罗纳德·里根”号航母打击群继续留在台湾周边海域监控情势发展。5日已经抵达日本临近海域的“里根”航母打击群开始折返，向南中国海方向开进。

里根号是美国海军唯一前沿部署的航母，母港在日本横须贺海军基地，隶属第七舰队。过去70多年来，第七舰队一直在印太地区保持前沿存在，与“第一岛链”（北起日本群岛、琉球群岛，台湾，南至菲律宾、大巽他群岛的链形岛屿带）共同构成了美军的第一道防线。1996年，第三次台海危机发生的时候，是第七舰队及时赶到，结束了危机。

不过，除了常驻西太的第七舰队外，海军第三舰队近日表明也将扩大其在印太地区的活动。第三舰队的辖区范围在太平洋东部及北部海域一带面积约5000万平方公里（包含白令海、阿拉斯加、阿留申群岛及部分北极）。

第三舰队或成太平洋舰队一机动部门

第三舰队刚主办完包括美国在内的26国参加的2022年的“环太军演”。美国海军第三舰队司令、海军中将博伊尔（Michael Boyle）近日接受美国海军研究协会新闻网（USNI News）采访时说，随着印太地区军事的变化，美海军第三舰队正在发挥并扩大其作用，或作为太平洋舰队的一个机动部门，或在第七舰队忙于其他任务时向前沿执行任务。

报道引述博伊尔的话说：“我们也被要求进行练习，准备排练，能够作为一个海上作战中心在前方行动。所以我们有计划在未来几年进行远征指挥和控制，无论是从舰艇上，还是从澳大利亚或菲律宾……凡是你能想到的。”

博伊尔还说，在太平洋地区，第三舰队为五年后、10年后、30年后可能发生的战争做了大量的练习。

除此之外，海军还加强了西太的核潜艇部署。4月，海军向关岛派遣了两艘攻击型核潜艇，目前有五艘核潜艇以关岛为母港。截至今年3月，美国海军拥有68艘核潜艇，其中41艘归太平洋舰队拥有，占美国核潜艇总数的近60%。

针对中国 正筹划新造舰计划

除了对现有的舰队进行军事部署调整之外，美海军也在筹划针对中国的新造舰计划。7月27日，美国海军作战部长吉尔迪（Mike Gilday）公布了最新版本的“海军指导规划”（Navigation Plan for the Navy简称“规划”）。在此之前一周，美国海军向国会递交了美国海军长期发展规划《美国海军结构规划2045》。

根据最新的“规划”，美国海军计划在2045年前拥有一支由373艘有人驾驶军舰以及大约150艘无人水面和水下航行器组成的庞大舰队，同时，美国海军还将拥有大约3000架各型飞行器。

规划书强调未来十年中国是美国海军海上主导权的最中心的威胁。“规划”说，中国“通过提出非法海洋主张，将南中国海和东中国海的地理特征军事化，并试图恐吓邻国的近海资源，正在破坏国际准则”。“这种侵略行为威胁到美国的利益，并破坏了基于规则的体系。”

不过，一些分析人士担心如果解放军提前动作，根据美国海军的计划，届时美国是否有足够的能力将中国挡在门外？

美研究员：2020年代中期 美军能力将下降

美国传统基金会亚洲研究中心高级研究员成斌（Dean Cheng）接受美国之音访问时说，中国解放军最有可能会在2027年攻台，那时候，中国认为自己已经完成军事现代化，而那个时候，从美国威慑力的角度来说“可能是最危险的时刻”。

他说：“从理论上讲，美国军方，由于装备老化，由于我们的支出周期以及诸如此类的事情，在2020年代中期，随着旧装备退役，随着新装备的上线，美国军方的能力将会下降。”

不过，他谈到中国也会面临自己的危机，首当其冲的是人口问题，届时中国军队是否有足够的兵力。

考虑在亚洲部署“多域特遣队”

陆军方面，美国太平洋陆军司令弗林（Charles Flynn）日前在接受《日经亚洲》采访时说，美国陆军正考虑在亚洲部署一支“多域特遣队”来威慑中国大陆在南中国海和台湾海峡的咄咄逼人的行径。这支部队将拥有导弹、电子战和网络战等能力。他说，广袤的印太地区，不仅是海军和空军的事，需要联合作战的能力和解决办法。

美国目前已经有两支这样的部队，分别驻扎在美国华盛顿州和驻德美军基地。美陆军将在2023年后成立的第三支多域特遣队，计划驻扎在夏威夷，但最终很可能被部署在亚洲。弗林说，日本、菲律宾等国已被列入考虑范围。

根据《日经亚洲》的报道，作为先遣部队，多域特遣队将负责首先摧毁中国的防空系统和指挥控制，为美国军舰和战斗机接近中国周边地区创造机会。

美国海军陆战队的第三濒海作战团则是美国为应对西太平洋地区来自中国的“步步紧逼的威胁”而量身定制的。

今年3月，海军陆战队对第三陆战师的第三陆战团进行改编，建立了第三濒海作战团。“濒海作战团”可以从所在地区的海滩和海峡进行反舰打击，甚至能够瞄准对方军舰，获得海上控制权。

濒海团的建立是美国海军陆战队2030部队设计工作的一部分。预计，濒海团将在2023财年达到初始作战能力。第三濒海团在2022年的“环太军演”中首次出现。4月，第三濒海作战团还在“第一岛链”亮相。濒海团的大约90名成员参与了在菲律宾吕宋岛举行的年度的美菲联合军演。

2030年将拥三个“濒海团”

根据美国海军陆战队为2030年制定的计划，美军最终将拥有三个这样的“濒海团”。除了现在部署在夏威夷的第三濒海作战团外，另外两个将会被部署到关岛和日本冲绳的驻日美军基地。

另外，媒体6月间报道，美国空军在位于关岛以北约160公里处的天宁岛扩建机场。除了天宁岛机场，美国在关岛、塞班岛和威克岛的空军基地也在紧锣密鼓地进行扩建。

第五代隐身战机或永久部署到关岛

美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）6月在美国保卫民主基金会”（FDD）的一场讨论对话中说，为了应对来自中国常规军力的压力，空军应该考虑将F-22、F-35等第五代隐身战机永久部署到关岛，距离中国近一点的地方。

阿奎利诺在讲话中谈到了关岛的重要性以及关岛面临的挑战。他说：“中国军方的火箭部队显然正在发展持续的先进能力和更远的射程。关岛面临着360度的威胁，因此我们的防御能力以及从那里开展行动的能力绝对至关重要。”

根据今年3月，美国印太司令部向美国国会提交了一份“威慑资金”报告，印太司令部要求在2022年至2027年期间增加大约270亿美元（373亿新元）的支出，内容包括购置部署新型武器、建造新设施以及与美国在印太地区的盟友开展更密切的军事合作等。与2014年针对俄罗斯的“欧洲威慑计划”投入200亿美元相比，针对中国的“太平洋威慑计划”预算申请多出了50多亿美元。

隶属美国国土安全部的美国第五大武装力量的美国海岸警卫队也将扩大在印太的存在。

2019年1月以来，美国开始向南中国海地区派出海岸警卫队，通过巡航、参与美国海空军演习、与域内国家签署执法合作协议、开展联合海上执法演习等方式介入南中国海地区局势，旨在应对中国“灰色地带”挑战，通过海上执法合作强化与地区盟友和伙伴的关系，提高对南中国海的海洋态势感知能力。

今年2月白宫发布的《美国印太战略》文件指出，要“扩大美国海岸警卫队在东南亚、南亚以及太平洋岛屿的存在和作用。”

除了上述五大军种之外，美国国民警卫队计划扩大与印太地区国家的联合训练，以加强在相关国家的存在。

在增强自身的军事能力的同时，美国也在帮助印太地区的盟友和伙伴国提升他们的军事能力，打造“不对称战力”，以“重塑中国周边的战略环境”。