所罗门群岛总理缺席二战周年仪式 被指冷待美国

（早报讯）所罗门群岛总理索加瓦雷没有出席由美国举办的二战关键战役周年纪念仪式，当地媒体称索加瓦雷“故意冷待”美方。

路透社引述《所罗门星报》星期一（8月8日）的报道称，索加瓦雷原定于7日黎明时分在瓜达尔卡纳尔岛二战战役80周年纪念仪式上致辞。

这场活动在所罗门群岛首都霍尼亚拉举行，美国副国务卿谢尔曼以及日本、澳大利亚和新西兰的部长和官员均出席。但索加瓦雷并没有现身。

谢尔曼在后来的新闻发布会上说，索加瓦雷错过了一个让美所建立新伙伴关系的好机会，她对此深感遗憾。

索加瓦雷的办公室没有立即回应路透社的置评请求。他的办公室在8日晚些时候发表声明说，谢尔曼于7日较迟时候与索加瓦雷会面，两人讨论了美国对所罗门群岛的援助计划。

谢尔曼在8日的一个活动中对所罗门群岛的岛民在二战中扮演了协助美国的角色，表示赞许。

所罗门“血腥山脊”活动 日本海军被刺伤

另外，日本驻所罗门群岛大使馆一发言人向路透社证实，8日在所罗门“血腥山脊”（Bloody Ridge）举行活动时，一名日本海军被刺伤。袭击者的动机不明。

《所罗门星报》说，当地一名男子因这起袭击被拘留。

今年早前，所罗门群岛与中国达成了一项安全协议，引发了美国、澳洲、新西兰、日本和一些邻近太平洋岛国的担忧。霍尼亚拉和北京都否认两国签署的安全协议将允许北京在所罗门群岛建立军事基地。

瓜达尔卡纳尔岛（Guadalcanal）是所罗门群岛的最大岛屿。80年前，盟军和日本军队在那里展开长达七个月的海陆空激战，导致了数万名士兵死亡，大多数是日军。那是二战最血腥战役之一，也是二战的转折点。