施政好评率跌至24% 尹锡悦承诺守初衷体现民意

（早报讯）韩国总统尹锡悦星期一（8月8日）结束休假回返工作岗位的第一天说，今后将坚守初心，细心体察民心，体现民意。

韩联社报道，尹锡悦走入总统府大楼后被记者问及返岗感想时说，投身政治一年多来首次休假，利用这次机会认真回顾了从竞选总统、职务交接到就职履新的这段历程。称自己尚有许多不足之处，感谢国民一路上严厉的鞭策和温暖的鼓励。

有记者指出，总统支持率呈下滑趋势，传闻社会副总理兼教育部长官朴顺爱可能引咎辞职。被问及对人事换血持何态度时，尹锡悦说，施政动力都来自于民，要从国民的视角重新审视并探讨当前的问题，必要时会采取措施。

分析人士认为，尹锡悦这番话可能在暗示下调入学年龄问题上进退失据的朴顺爱的去留问题。执政党核心人士接受韩联社电话采访时称，据其所知，朴顺爱当天可能表明辞意。

在尹锡悦休假期间的5日发布的韩国盖洛普民调中，尹锡悦的施政好评率已跌至24%。据悉，尹锡悦对于提前撤换幕僚阁僚的意见曾持反对意见。但他可能考虑总统办公室内外的部分人士忧虑若拒不换血，有可能丧失施政动力。

另被问及他批评党首李俊锡的短信时，尹锡悦没有回答。这是“短信事件”曝光13天来，尹锡悦首次在到总统府上班途中回答记者的提问。