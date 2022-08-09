五角大楼：华府对中国大陆攻台时间表的评估没有改变

（早报讯）美国五角大楼一高级官员说，华府对中国大陆可能对台湾动武的时间表的评估没有改变。

路透社报道，中国大陆星期一（8月8日）宣布在台海周边进行新的联合军事演训，引发美国总统拜登的关切。这是中国国防部进行了72小时的“锁台”军演之后，继续在台湾周边海空域进行演习，以抗议美国众议院议长佩洛西上周访台。

当被问及佩洛西访台后，五角大楼认为中国大陆不会在未来几年试图以军事行动夺取台湾的评估是否有所改变时，美国国防部政策事务副部长卡尔的回答是“没有”。

卡尔说：“很明显，中华人民共和国正在试图胁迫台湾，他们正在试图胁迫国际社会。我要说的是，我们不会上钩，这是不会奏效的。”

美国参谋长联席会议主席米利去年11月在阿斯彭论坛上说，虽然中国的军事能力足以夺取台湾，但它在未来两年这么做的可能性不大。

一些美国官员曾私下说，即使到了2027年，他们也不认为中国大陆在军事上已具备完全占领台湾的能力。

卡尔说：“很显然，北京现在所做的就像切香肠一样，试图一步步地改变台海现状。”他也向媒体披露，未来数周，美国军舰将继续穿越台湾海峡。

中国人民解放军8月8日宣布继续在台海周边海空域进行实战化联合演训，在渤海的军事任务和黄海的实弹射击也同步进行；新一轮军演几乎涵盖大陆沿岸从南到北的海域。

拜登当天在特拉华州首次就佩洛西访台发表公开讲话时说，他并不担心台湾局势，只是对解放军在台海周边的行动幅度感到关切。

白宫过后发表声明称，美国对中国在台海周边的军事演训表示谴责。

白宫新闻秘书皮埃尔说：“中国的军演持续推动局势升级，这种挑衅性、不负责任的行为增加了误判的风险。这就是总统（拜登）的讲话所要传达的意思。”