特朗普称联邦调查局突击搜查海湖庄园

（早报讯）美国前总统特朗普说，他位于佛罗里达州棕榈滩的住家遭联邦调查局（FBI）突击搜查，但没有说明原因。美国司法部拒绝予以置评。

《华盛顿邮报》上月披露，司法部正对特朗普试图推翻2020年的总统选举结果展开刑事调查。美国执法当局对一位前总统的住家展开突击搜查乃史无前例，标志着对这起调查的重大升级。

特朗普目前面临的多起调查涉及他入主白宫和从事私营企业期间的活动。

路透社和彭博社综合报道，特朗普星期一（8月8日）发表声明说：“我美丽的海湖庄园现在正被一大群FBI特工团团包围、突袭和占领”，“他们甚至撬开我的保险箱”。

特朗普说：“我一直与相关政府机构保持合作，突击搜查我的房子是没有必要且不适当的。”

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，FBI持搜查令进入海湖庄园，当时特朗普并不在庄园里。

目前仍不清楚FBI调查人员搜查特朗普住家的原因。FBI设在迈阿密的办事处没有立即回应置评请求。

《纽约时报》引述两名熟悉调查情况人士的话说，这次突击搜查行动似乎与特朗普从白宫带回佛州的多箱文件有关。而特朗普的儿子埃里克接受福克斯新闻台访问时确认，FBI搜查海湖庄园是为了寻找国家档案馆的文件。

同日迟些时候，特朗普以视讯方式为竞选康涅狄格州参议院席位的共和党候选人利奥拉·利维拉票时，他并没有在通话中谈及海湖庄园被突击搜查的事。

《华盛顿邮报》7月报道，消息人士披露司法部正对特朗普试图推翻2020年总统选举结果展开刑事调查。

该报说，司法部一直在传唤人员协助这次调查，当中包括担任前副总统彭斯幕僚长的肖特。肖特7月25日确认，他出席了一个联邦大陪审团的听证会，那场听证会是为调查2021年1月6日国会骚乱事件。

肖特是迄今已知向大陪审团作证的最高级官员，这显示司法部对国会骚乱事件和选举舞弊虚假指控的调查火力明显升温。