美再向乌提供55亿美元援助 包括10亿美元额外军事支援

（早报讯）美国将向乌克兰额外提供55亿美元（约75亿8000万新元）的援助，其中包括45亿美元的预算支持和10亿美元的军事支援，以协助乌克兰缓解因俄罗斯入侵而陷入的困境。

路透社报道，美国国际开发署星期一（8月8日）发表声明说，美国将向乌克兰额外提供45亿美元资金，这使美国自2月乌克兰战争爆发以来对乌的资助总额达到85亿美元。这笔资金将包括支付养老金、社会福利金和医疗保健的费用。

根据声明，这笔资金将通过世界银行和美国财政部协调，分批流向乌克兰政府，第一批30亿美元的资金从8月份开始支付。

同日，美国国防部宣布，美国将向乌克兰提供价值10亿美元的额外安全援助。这是美国迄今向乌克兰提供的规模最大的单次安全援助。

新华社报道，根据美国国防部当天发表的声明，这一轮安全援助包括美方此前向乌方提供的“高机动性多管火箭弹系统”和“国家先进地空导弹系统”适配的弹药、7.5万发155毫米口径炮弹、20门120毫米口径迫击炮和2万发适配炮弹、1000个“标枪”反坦克导弹系统、数百个AT4反坦克火箭筒以及50辆装甲医疗救护车等。

声明说，这是美国总统拜登自去年8月以来，第18次动用总统行政权力直接从国防部库存中调取援乌武器，也是单笔援助规模最大的一次。自拜登政府执政以来，美国承诺向乌克兰提供的安全援助总额已达约98亿美元。