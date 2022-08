(早报讯)上世纪知名歌手、演员、歌舞电影《油脂》女主角奥莉维亚·纽顿-约翰去世,终年73岁。

彭博社报道,与乳腺癌斗争超过30年的奥莉维亚·纽顿-约翰(Olivia Newton-John)星期一(8月8日)在美国南加利福尼亚住家去世。

这位出生于英国、在澳大利亚长大的知名歌手兼演员的死讯是通过她的Instagram账户宣布,声明说,奥莉维亚·纽顿-约翰在南加州牧场住家中“安然离世”,临终前家人和朋友都陪伴在侧。

奥莉维亚·纽顿-约翰1978年与约翰·特拉华达(John Travolta)合演歌舞电影《油脂》(Grease)一炮而红,音乐事业长达50年,专辑全球销量超过1亿张,多次获格莱美奖提名并四次获奖,1978年凭《油脂》获提名金球奖音乐剧类最佳女主角。

奥莉维亚·纽顿-约翰曾推出《Physical》、《Have You Never Been Mellow》、《You’re the One That I Want》等多首金曲。