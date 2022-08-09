英首相候选人特拉斯倾向减税促进经济增长

（早报讯）受通胀高企和能源短缺影响，英国10月的能源价格预计将上涨高达82%，公用事业公司允许每年收取4000英镑（约6676新元）的平均煤电费，这相等于前一年的四倍，也是历来最高价位。

正在竞逐首相宝座的参选人之一特拉斯星期二（8月9日）说，她仍然倾向于通过减税来促进经济增长，而不是直接为即将要面临高昂能源账单的家庭提供支持。

最新民调显示，多数选民更希望下一任首相把重点放在应对通胀和迫在眉睫的生活成本危机上，而不是大幅减税。

前财政部长苏纳克则在5月担任财长期间，制定了150亿英镑（约250亿新元）的援助计划，以帮助那些因能源价格飙涨而受影响的家庭。

对此，特拉斯说，她赞成减税而不是施舍，并承诺如若当选，她将提供紧急预算。

苏纳克说，这些措施实施时间过长，而且对最需要帮助的人没有多大益处。

由于英国通胀持续高企，英国消费者和企业对支出更加谨慎。央行上周预计，今年的通胀率将达到13％以上，刷新40年来最高点，严重影响消费者的购买力。

彭博社对经济学家展开的调查显示，英国第二季度国内生产总值（GDP）可能萎缩0.2%，意味着英国从冠病疫情中复苏的进程暂停，以及更持久经济衰退的开始。

英国前首相布朗认为能源价格是影响家庭成本的最大因素。他说，“当局须制定一揽子价值约150亿英镑（约250亿新元）的援助计划，以帮助受影响最多的人”。

布朗说：“对许多家庭来说，今年10月会是一个‘爆炸性时刻’，这是因为往往在6月内的第二轮燃油价格上涨都会给每个家庭带来冲击，并将数百万人推到边缘。”