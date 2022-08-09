为杜绝飙车 马国交通部拟对违例者加重刑罚

（早报讯）为杜绝飙车造成的社会问题，马来西亚交通部将修改1987年陆路交通法令，对飙车族、观众、未成年者父母，以及协助飙车族改装电单车的业者加重刑罚。

星洲网报道，交通部秘书长依山依萨星期二（8月9日）在记者会上透露，交通部修订相关条文的其中一个重点，就是大幅提高罚款，将飙车族的超速驾驶罚款，从现有的最低300令吉（约93新元），增至5000或1万令吉。

依山依萨认为，由于目前罚款数额太低，有些飙车族被逮捕后甚至早有心理准备，可能面对最高2000令吉的罚款；这数额对他们起不了阻遏作用，交通部唯有计划再提高罚款数额。

他说，交通部早前同样修改交通法令加重酒驾刑罚，成效不错，他认为同样的做法值得仿效。

依山依萨强调，那些协助飙车族改装电单车的修理业者，当局也不会放过，包括充公车厂设备、吊销营业执照等。

“据了解，当某个飙车族胜出后，协助他们改装电单车的车厂也会爆红，吸引更多飙车族找上门要求改装；因此，在杜绝飙车的计划中，车厂也被列入对付的目标之一。”

他说，这项修正案原订10月提呈国会，但因交通部刚收到槟州飙车死亡案的调查报告，还要收集各方资料，以致有所延误。

今年7月17日凌晨4时50分，槟城州敦林苍祐医生大道发生致命车祸，一群人在飙车时，数辆电单车失控撞向车群，现场三人当场死亡，四名伤者送院急救，而两名伤者分别在当天及两天后去世。五名死者年龄介于19至34岁。