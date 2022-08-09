全球反诈骗组织 暂不受理“猪仔”求助案

（早报讯）虽然经过媒体持续不断大篇幅报道，以及各单位的广泛宣导防骗意识，但依然有民众前仆后继自愿成为外地打工骗局受害者或“猪仔”，全球反诈骗组织因此决定暂时不再受理赴柬埔寨的马来西亚“猪仔”，让他们为自己的行为负责。

美国非营利机构“全球反诈骗组织”（Global Anti-Scam Organization，简称GASO）的马来西亚代表爱丽丝接受《星洲日报》访问时指出，不仅是媒体已经大事报道，全球反诈骗组织、政府单位以及政党都为警惕民众勿陷入打工骗局而做了不少努力，却还有大批人一意孤行。

她澄清，全球反诈骗组织不是因为获救者未感恩图报而停止救援行动，实际上是因为发现有不少求助者明知道是犯法行为，却执意以身犯险，他们应对自己的选择负责，而全球反诈骗组织也可把资源投放在更需要帮助的求助者身上。

当询及是否有人会因此抱着“反正会获救”而姑且一试的心态前往他国打工时，她表示不排除这个可能。

全球反诈骗组织日前已透过官方面簿贴文宣布，拒绝再救于8月3日赴柬埔寨的马来西亚及台湾“猪仔”。

爱丽丝坦言，全球反诈骗组织在过去一个月内，已将15名求救马来西亚人的资料移交马国驻柬埔寨大使馆，再透过大使馆将资料转交当地执法单位。

“这批求救者中，目前还有10人正等待救援。”