白宫：未提前接获特朗普住家遭突击搜查消息

（早报讯）美国白宫表明，总统拜登和白宫幕僚们并没有提前获悉或收到有关前总统特朗普住家遭联邦调查局（FBI）突击搜查的简报，并指他们也是从公开报道中获悉此事。

彭博社报道，白宫新闻秘书皮埃尔星期二（8月9日）说：“司法部正独立进行调查，我们不干涉执法事项……不宜对任何正在进行的调查发表评论。”

据报道，美国联邦调查局星期一（8日）突击搜查前总统特朗普在佛罗里达州的住家海湖庄园，并撬开了他的保险箱和带走成箱物品。

美国司法部目前正对特朗普试图推翻2020年的总统选举结果展开刑事调查。特朗普目前面临的多起调查涉及他入主白宫和从事私营企业期间的活动。

《纽约时报》引述两名熟悉调查情况人士的话说，FBI的突击搜查行动似乎与特朗普从白宫带回佛州的多箱文件有关。

特朗普周一发布声明抨击这次搜查，称“极度不希望我在2024年竞选总统”的民主党人将“司法系统武器化”。

皮埃尔说，拜登认为调查“不应受政治影响”，担任总统期间也坚持这个承诺。

美国执法当局对一位前总统的住家展开突击搜查乃史无前例，共和党议员指责司法部玩政治手段。众议院少数党领袖、加州共和党人麦卡锡在一份声明中说：“司法部已经达到令人无法容忍的政治化武器化状态。”

“等共和党人夺回众议院，我们将立即对该部门进行督查，以事实为依据，全面彻底调查。”