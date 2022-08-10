英国制定应急计划 为工业和家庭冬季停电做准备

（早报讯）英国政府正在制定应急计划，为冬季寒冷天气加上天然气短缺可能导致工业甚至家庭面临几天停电做准备。

彭博社报道，了解政府规划的人士分析，当寒冷天气与天然气短缺的情况一同出现时，可能就会出现这种“最坏的情况”。消息人士估计，在这样的条件下，即使燃煤火力发电厂紧急启动，英国仍将面临约占峰值需求六分之一的电力的供应短缺。

在这种前景下，低于平均水平的气温和进口电力的减少可能会导致英国明年1月份有四天需要启动紧急节约用电和燃气措施，来节省天然气。

英国政府商业、能源和工业战略部在一份声明中说，这种情况“不是我们预期会发生的”，而家庭、企业和工业必然可以获得他们到所需的电力和天然气。

报道称，虽然基准情景下英国不会面临这样的缺口，但无论是特拉斯或苏纳克在下月接替约翰逊出任首相，都可能在冬季面临困境。

如果冬季特别寒冷，英国可能不得不更依赖来自欧洲大陆的管道天然气供应。但是，由于莫斯科限制流量，那里的供应已经很稀缺。

在俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲各国政府寻求节约天然气用量并增加储存量。这给英国带来了两难的局面，因为英国国内的储存能力非常小，而英国一直在向欧洲大陆输送创纪录的天然气。

英国10月份能源价格预计上涨82%；有鉴于此，慈善机构、商业团体和政治家呼吁特拉斯和苏纳克提出他们将如何帮助英国人。