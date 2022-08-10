住家遭突击搜查后 特朗普推出竞选影片求捐款

（早报讯）美国前总统特朗普在联邦调查局（FBI）突击搜查他的住家数小时后推出一段竞选影片，向支持者寻求政治捐款。

路透社报道称，这或许是特朗普计划参加2024年总统选举、与总统拜登争夺白宫之位“最强烈的暗示”。

FBI星期一（8月8日）的行动对特朗普而言或具有政治利益，让他有机会宣称被体制势力摧毁，把自己塑造成这股势力的受害者。这段以叙事形式呈现的影片，让特朗普在自身人气似在党内退烧之际，再次成为共和党人群起拥护的人物。

据报道，特朗普和盟友在FBI突袭搜查他的住家后也丝毫不浪费时间，试着从点燃支持者的愤怒及热情，争取财务上的支持。

特朗普在最新影片中说：“没有我们不能攀爬的山脉，没有我们无法征服的山峰，也没有我们无法完成的挑战。”他也在片中长篇大论地批评民主党拜登政府。他说：“我们不会屈服，我们坚不可摧，我们不会让步。”

这段宣传片的结尾还注入了多个主打这次FBI突击行动的募捐请求。

美国司法部正在对特朗普试图推翻2020年的总统选举结果展开刑事调查。特朗普面临的多起调查涉及他入主白宫和从事私营企业期间的活动。熟悉调查情况的人士说，FBI的突击搜查行动似乎与特朗普从白宫带回佛州的多箱文件有关。

曾任特朗普白宫高级幕僚的葛里芬说，如果FBI的文件搜索行动结果让人失望，共和党选民间的怒火将有助于特朗普取得党内提名。她说：“如果这被视为某种大规模滥权行为，而非极度严重的事情，这对特朗普来说将会是非常美好的一天。”