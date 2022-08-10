斯里兰卡前总统料11日离开新加坡赴泰国

（早报讯）两名消息人士称，斯里兰卡前总统拉贾帕克萨预计将于星期四（8月11日）离开新加坡前往泰国。

因大规模反政府示威而面临下台压力的拉贾帕克萨在7月13日乘军机逃到马尔代夫后正式辞职，于7月14日以14天短期观光证获准入境新加坡。

新加坡警方和外交部证实，他是以私人访问名义入境，没有申请庇护。据悉，拉贾帕克萨的短期观光证获得一次延长，会在8月11日失效。

路透社报道，两位不愿透露姓名的消息人士称，拉贾帕克萨将于星期四离开新加坡，前往泰国首都曼谷寻求临时庇护。

针对拉贾帕克萨即将入境泰国，斯里兰卡外交部没有立即回应置评请求，泰国政府发言人也不愿置评。

斯里兰卡正处于1948年独立以来最严重的经济危机，外汇耗尽，燃油、粮食和药物等必需品短缺，国家宣告破产，引发民反。

过去几个月来，斯里兰卡示威与抗议不断，要求政府解决民生问题，但政府束手无策，结果数以万计的民众两星期前闯入总统府，最终迫使拉贾帕克萨下台出逃。

斯里兰卡新任总统维克勒马辛哈将延续拉贾帕克萨的剩余任期至2024年11月。新政府正在寻求国际货币基金组织（IMF）救助，以解燃眉之急。

维克勒马辛哈较早前表明，现在还不是拉贾帕克萨回国的适当时机，称这可能会加剧国内政治的紧张局势。