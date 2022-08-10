除遭FBI突击搜查 特朗普还面临四项刑事调查

（早报讯）正所谓屋漏偏逢连夜雨，美国前总统特朗普自离任后，面临多起刑事调查。

据彭博社报道，特朗普除了要应对发生在星期一（8月8日）佛罗里达州海湖庄园的联邦调查局（FBI）突袭搜查行动外，还须面对另外四项潜在的刑事调查。

第一项调查是由纽约州总检察长詹姆士（Letitia James）提出，针对特朗普集团涉嫌夸大和欺诈资产估值的民事调查。

对此，特朗普否认有不当行为，声称这项调查完全是民主党人出于政治动机对他的攻击。

詹姆斯说，她在调查的过程中发现了重要的证据，足以证明特朗普旗下集团的酒店、高尔夫球场和其他房地产，均通过夸大资产价值以获得优惠贷款，并低估了获得税收减免的价值。

第二项指控出于曼哈顿地区检察官布拉格（Alvin Bragg）。布拉格指控特朗普集团及其首席财务官涉嫌避税，目前暂未排除对特朗普提起诉讼的可能。

第三项调查是由印第安纳州富尔顿县（Fulton County）检察官威利斯（Fani Willis）发起，以调查特朗普涉嫌干预美国2020年总统大选。据悉，特朗普曾在竞选期间致电佐治亚州国务卿拉芬斯伯格，要求后者“找到”1万1780张选票。

最后一项调查则由美国司法部发起，主要针对特朗普试图推翻2020年的总统选举结果展开刑事调查。