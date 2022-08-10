波兰总理呼吁改革欧盟“帝国主义”

（早报讯）波兰总理莫拉维茨基星期三（8月10日）在《世界报》发表文章，谴责欧盟对较小成员国采取帝国主义行为。

莫拉维茨基说：“政治实践表明，德国和法国的立场比其他所有国家都重要。因此，我们正在处理一个形式上为民主，但事实上却是寡头的政治，其中最强大的人掌握着权利。”

他补充说：“必须打击欧盟帝国主义以及俄罗斯帝国主义，并呼吁欧盟进行深刻的改革，将共同利益和平等之余工会原则的最前沿。”

报道称，莫拉维茨基的民族主义法律和司法政府在法治问题上，已多次与欧盟发生冲突。莫拉维茨基说，“俄罗斯入侵乌克兰已经引起人们对欧盟缺陷的关注”。

波兰官员指出，如果波兰无法获得冠病疫情后的援助基金，华沙可能会反击欧盟。

布鲁塞尔则表示对波兰最新的司法改革不满。

2021年7月，欧洲法院裁决，要求波兰暂停2020年设立一个专门针对法官的纪律审查机构。波兰政府拒绝执行，并将这一问题诉诸波兰宪法法院。

2021年10月7日，波兰宪法法院裁定欧洲法院干涉波兰司法改革违背波兰宪法，波兰国内法律对欧盟法律具有优先权，此法一出便引起轩然大波，欧盟机构和一些成员国谴责这一裁决是对欧盟“史无前例的挑战”，而波兰民众则担心分歧的加大或将使波兰最终脱离欧盟。